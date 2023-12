Cultura: mostra collettiva su "L'Africa & Napoli" al Maschio Angioino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venticinque artisti africani e italiani riuniti insieme per una grande mostra collettiva. Previsto per venerdì 5 gennaio 2024 un ingresso libero straordinario all’esposizione promossa dal Comune di Napoli, ministero della Cultura e black tarantella, in collaborazione con l'Università degli studi di Napoli L'Orientale. La mostra "L'Africa & Napoli" è stata concepita per riflettere sui temi del "Cultural Heritage in the 21st Century" dell'Unesco (Napoli, novembre 2023), riportando Napoli al centro di processi di integrazione culturale e sociale. È il Maschio Angioino ad accogliere "L'Africa & Napoli - Identità, memorie e contemporaneità", esposizione internazionale ideata e prodotta da Andrea Aragosa per Black art e curata da Alessandro Romanini. Allestita negli spazi delle Antisale dei Baroni di Castel Nuovo, con una colonna sonora ad hoc composta da Enzo Avitabile, questa collettiva raccoglie 186 opere di artisti africani e italiani, provenienti da gallerie, musei e collezioni private. "La città di Napoli già nel 1934 ospitò la Triennale d'Oltremare al Maschio Angioino, inaugurando poi nel 1940 la Triennale delle Terre d'Oltremare alla Mostra d'Oltremare, dimostrando di saper anticipare fermenti e avanguardie. Questa mostra è una occasione di riflessione, inoltre, non solo sull'arte africana connessa a quella occidentale ma anche esercizio di memoria sul ruolo che Napoli ha avuto e continua ad avere nel dibattito contemporaneo, non solo rivolto agli amanti dell'arte ma vocato ad un turismo diversificato, che la città è capace di accogliere e interessare”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi. (segue) (Ren)