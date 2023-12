Cultura: mostra collettiva su "L'Africa & Napoli" al Maschio Angioino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno accanto all'altro, in dialogo tra loro, sono esposti i lavori, le sculture, i dipinti, le fotografie e le opere su tela di Amebédé Mouleo, Alika Cooper, Atrayoux, Assunta Saulle, Camille Tété Azankpo, Cyprien Tokoudagba, Delio Jasse, Dominique Zinkpè, Gonçalo Mabunda, John H. White, Jon Jones, José Nicolas, Ernest Pignon-Ernest, Laetitia Ky, Malick Sidibé, Mario Ciaramella,Mathelda Balatresi, Matteo Basilè, Michelle Okpare, Sebastião Salgado, Sokey Edorh, Yves Apollinaire Pédé, Pierre Segoh e Yeanzi.Questa mostra collettiva mette a confronto artisti contemporanei di diversa estrazione e induce i visitatori a riflettere sulle civiltà africane precoloniali, attraverso opere d'arte e oggetti simbolici. Andando oltre ogni rappresentazione stereotipata dell'Africa. In passato, infatti, la legittimazione culturale del colonialismo ha indotto gli studiosi europei a considerare "primitive" le manifestazioni artistiche africane, di fatto non aprendo mai ad un possibile rapporto di scambi fecondi. Il cambiamento d'approccio e prospettiva arrivò con i movimenti artistici del primo Novecento, le cosiddette "avanguardie storiche", con cui si avviò un dialogo straordinario tra la cultura artistica dell'Occidente e la cultura visiva africana, alla quale fu riconosciuta l'originalità arcaica delle forme, oltre ad un valore simbolico e spirituale. "L'Africa & Napoli - Identità, memorie e contemporaneità" si può visitare gratuitamente dal lunedì al sabato con lo stesso biglietto di ingresso al Castello. Venerdì 5 gennaio 2024 sarà ingresso straordinario gratuito al Castello solo per visitare la mostra. (Ren)