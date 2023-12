Russia-India: Putin, nostre relazioni si sviluppano nonostante difficoltà a livello internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia ed India si sviluppano costantemente nonostante tutte le difficoltà presenti a livello internazionale. E’ quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso dell’incontro con il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar, a Mosca. "Siamo molto lieti di notare che, nonostante tutte le turbolenze che stanno accadendo nel mondo, le relazioni con i nostri amici tradizionali in Asia, con l'India, il popolo indiano, si stanno sviluppando costantemente", ha osservato il presidente. Putin ha aggiunto che il commercio bilaterale tra gennaio e settembre del 2023 ha superato tutti i livelli precedenti. "Il nostro commercio è in crescita, e per il secondo anno consecutivo prosegue ad un ritmo regolare. Quest'anno (…) abbiamo superato l'intero volume di crescita dello scorso anno", ha detto Putin, precisando che il commercio sta crescendo in settori come l'energia, il petrolio, il carbone e non solo, mentre i Paesi stanno anche lavorando insieme nelle industrie high-tech. (Rum)