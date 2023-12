Trasporti: Comune Roma, firmato contratto con nuovi gestori Tpl periferico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La firma di oggi è un risultato molto importante per la città perché dopo 5 anni di proroga al vecchio operatore senza investimenti sui mezzi e sul personale che ha contribuito spesso alle carenze riscontrate, oggi affidiamo la gestione del Tpl periferico ai nuovi vincitori del bando di gara per un periodo congruo a garantire la certezza industriale", spiega l'assessore alla Mobilità di Roma Eugenio Patanè. "Questo significa da subito nuovi investimenti sulle infrastrutture, su una nuova flotta di bus sempre più sostenibile, fino alla totale trasformazione in elettrico, che contribuirà ad abbattere il debito manutentivo delle aziende e sulle nuove assunzioni di autisti - prosegue -. Tutto questo renderà fin da subito più efficiente e puntuale il servizio nel rispetto della produzione chilometrica integrale prevista dal contratto. Ho peraltro chiesto ai nuovi operatori, che si sono resi disponibili, di garantire un aumento delle frequenze su alcune linee in alcuni quartieri che nel corso degli anni sono stati maggiormente penalizzati e per le quali quotidianamente mi arrivano sollecitazioni. La firma di oggi - conclude - è perciò un grande risultato che stabilizzerà il sistema negli anni a venire a partire dal Giubileo, e di questo ringrazio il dipartimento mobilità sostenibile e trasporti e Roma Servizi per la mobilità per il contributo insostituibile". (Com)