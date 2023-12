© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, alle ore 14, presso la Sala del Mappamondo di Montecitorio si svolge il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la stampa parlamentare. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta sulla webtv. (Com)