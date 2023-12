Milano: De Corato (Fd'I) su avviso di garanzia a Granelli, in Corso Buenos Aires ciclabile non era a norma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono anni che denuncio queste situazioni e nel 2021 ho presentato anche un esposto alla Procura per la pista ciclabile di Corso Buenos Aires, che non era a norma e rappresentava un alto e costante pericolo per tutti i ciclisti. Gran parte delle ciclabili della città, infatti, sono state fatte male e con superficialità". Lo dichiara in una nota Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d'Italia e membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, in merito all'avviso di garanzia recapitato oggi all'Assessore Granelli in seguito alla ragazza morta, travolta in bici da una betoniera sulla ciclabile di via Sforza, lo scorso aprile. "Un altro cattivo esempio è quella di Buonarroti/Monterosa, con continue interruzioni e senza alcuna protezione. Non basta un po' di vernice a terra, bianca e gialla, per definirla pista ciclabile", continua. "È necessario che tutte le ciclabili siano dotate di cordoli alti, in modo tale che le persone che le percorrono in bicicletta appunto, siano protette da auto e soprattutto camion. Solo recentemente, in corso Buenos Aires, il Comune si è finalmente deciso di mettere in sicurezza alcuni tratti, ma solamente in seguito a centinaia di feriti e a decine di persone morte", conclude De Corato. (Com)