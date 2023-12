Roma: Baglio (Pd), auguri di buon lavoro a nuovo comandante polizia locale De Sclavis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Pd di Roma, Valeria Baglio, in una nota esprime - a nome suo e del Pd di Roma - le "congratulazioni e gli auguri di buon lavoro al nuovo comandante della polizia locale Mario De Sclavis, appena nominato in questo ruolo dal sindaco Gualtieri. Una scelta di valore - prosegue - che si basa sulla competenza e sull'esperienza necessarie per affrontare le sfide attuali e future della Capitale. Al comandante uscente Angeloni il ringraziamento per il lavoro svolto a servizio della città". (Com)