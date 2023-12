Roma: cumuli di rifiuti attorno ai cassonetti, prime conseguenze incendio Malagrotta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Tmb 1 di Malagrotta, andato a fuoco la vigilia di Natale, venivano trattate 650 tonnellate di rifiuti al giorno: ora l'impianto è inagibile. L'azienda comunale Ama sta ampliando gli accordi esistenti per il trattamento e lo smaltimento degli scarti in esubero e una parte è stata ricollocata dalla Regione Lazio in provincia di Latina. Tuttavia la città appare già in difficoltà. Non aiuta la gara semideserta per reperire la manodopera aggiuntiva, da ditte private, dedicata proprio a raccogliere i cumuli di rifiuti attorno ai cassonetti: soltanto uno dei 5 lotti è stato assegnato, quello del centro storico. In ogni caso al momento, per le giornate del 24, 25 e 26 dicembre - fanno sapere da Ama - sono stati messi in campo 5 mila operatori per garantire i servizi di igiene urbana e che sono state raccolte quasi 5.500 tonnellate di rifiuti. (Rer)