I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Congo-Kinshasa: scontri fra polizia e opposizione a Kinshasa - A Kinshasa decine di attivisti dell’opposizione si sono scontrati con la polizia dopo aver tentato di manifestare contro l’esito delle elezioni presidenziali della scorsa settimana nonostante il raduno fosse vietato dalle autorità. Lo riferisce “Rfi”, secondo cui gli scontri sono iniziati questa mattina intorno alle ore 11. A confermarlo è stato il leader di opposizione Martin Fayulu, che aveva dato appuntamento ai suoi davanti alla sede del partito Ecide (Impegno per la cittadinanza e lo sviluppo). Gli agenti sono intervenuti in tenuta antisommossa sparando granate assordanti e gas lacrimogeni per disperdere gli oppositori. L’edificio è stato circondato e ci sono stati alcuni arresti. Fayulu ha denunciato un uso eccessivo della forza da parte degli agenti contro i manifestanti, fra i quali erano presenti diversi minorenni. In base agli ultimi conteggi noti, su 22 circoscrizioni elettorali scrutinate sulle 169 del Paese risulta in vantaggio il presidente uscente Felix Tshisekedi con l'82,6 per cento dei voti. Segue, a grande distanza, Moise Katumbi con il 14,3 per cento. Fayulu ha ottenuto lo 0,8 per cento delle preferenze. (segue) (Res)