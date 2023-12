I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: Mohamud riceve ex presidente Sharif e ex premier Ali Khaire su riforma ordinamento - Il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud ha incontrato l'ex capo dello Stato Sharif Sheikh Ahmed e l'ex premier Hassan Ali Khaire, nel tentativo di promuovere cambiamenti costituzionali radicali nell'ordinamento del Paese. Lo riferisce "Garowe online", ricordando che Mohamud propone di modificare l'attuale modello parlamentare in un sistema presidenziale, una mossa alla quale si è opposta una sezione del suo stesso gruppo politico. Il presidente spinge tuttavia con più forza per questo cambiamento dopo l'accordo trovato a maggio scorso tra il governo federale centrale e quattro Stati federati, che prevede l'introduzione del suffragio universale diretto a partire dal 2024 e la transizione a un sistema presidenziale. Fra i termini adottati c'è anche l'abolizione della carica di primo ministro e la richiesta per ogni candidato di avere un compagno di corsa che lo possa sostituire in caso di assenza. Dalla sua elezione a maggio del 2022 il presidente Mohamud si è impegnato a spingere per cambiamenti costituzionali radicali nel Paese, lanciando da un lato una vigorosa offensiva contro al Shabaab, dall'altro contrastando il potere dei clan e promuovendo riforme per rilanciare l'economia. Di recente il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno approvato la riduzione del debito del Paese, una pietra miliare nel suo progetto di riscatto economico. (segue) (Res)