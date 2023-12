I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: il Paese scivola in default, è il terzo del continente in tre anni - L’Etiopia è andata formalmente in default, diventando nel giro di tre anni il terzo Paese del continente ad essere insolvente sul suo debito estero, dopo Zambia e Ghana. Una “scivolata” avviata dopo che le autorità di Addis Abeba non hanno saldato la cedola da 33 milioni di dollari richiesta per il suo unico titolo di Stato internazionale, un Eurobond da 1 miliardo di dollari. Al secondo Paese più popoloso e sesta economia dell’Africa era stata anche concessa una proroga di due settimane sull’originaria deadline dell’11 dicembre, ma già a inizio mese le autorità etiopi avevano annunciato l’intenzione di dichiarare default come conseguenza della crisi generata dalla pandemia di Covid-19 e dalla dispendiosa guerra di due anni condotta nel Tigré fino al novembre dello scorso anno. Con effetto domino, la dichiarazione di insolvenza ha determinato il declassamento etiope da parte delle agenzie di rating del credito, a partire da Fitch, che lo scorso 14 dicembre - prima della conclusione del periodo di grazia concesso per il saldo - ha fatto sapere che in caso di insolvenza avrebbe fatto retrocedere Addis Abeba a rischio default, tagliando quindi il suo giudizio da “CC” a “C”. A seguire, anche S&P Global Ratings ha declassato il Paese nella categoria "Default" perché inadempiente sui suoi obblighi di pagamento, provocando il crollo in borsa dell’Eurobond etiope. "Consideriamo il mancato pagamento degli interessi e la dichiarazione secondo cui il governo non avrebbe onorato i suoi obblighi di servizio del debito entro il periodo di grazia stipulato come un default sul suo debito commerciale estero", ha dichiarato S&P Global. (segue) (Res)