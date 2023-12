I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Usa-Etiopia: ministro di Stato Arga riceve ambasciatore Massinga, focus su anniversario relazioni - Il ministro di Stato della Diplomazia politica ed economica etiope, Mesganu Arga, questa mattina ha conferito con l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Etiopia, Ervin Jose Massinga, su temi di attualità e questioni bilaterali, regionali e multilaterali di reciproco interesse. Lo riferisce l'agenzia stampa di Stato "Fana", precisando che le parti hanno discusso anche di cooperazione nei settori dell'istruzione, dell'aviazione, del commercio e delle relazioni interpersonali. Parlando dell'imminente celebrazione del 120mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Etiopia e Stati Uniti, Arga ha sottolineato il fatto che l'occasione "offrirà opportunità senza precedenti per rivedere e migliorare i legami" fra i due Paesi. Da parte sua l'ambasciatore statunitense ha auspicato che l'anniversario "serva da momento spartiacque per mostrare pietre miliari significative nelle relazioni bilaterali di lunga data". (Res)