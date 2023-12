© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaza: Egitto elabora proposta “preliminare” per cessate il fuoco - L'Egitto ha presentato alle fazioni palestinesi e a Israele una proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente egiziana “Al Qahera News”, citando fonti ufficiali, che hanno dichiarato: "C'è una proposta preliminare, ma una posizione integrata sarà sviluppata dopo che il Cairo avrà ottenuto l'approvazione di tutte le parti”, precisando che l’Egitto non ha ancora ricevuto alcuna risposta in merito alla proposta di cessate il fuoco. Le fasi dell'iniziativa comprendono una tregua umanitaria di due settimane (prorogabile) durante la quale il movimento islamista Hamas dovrebbe rilasciare 40 ostaggi israeliani e, in cambio, Israele libererebbe 120 prigionieri palestinesi. La seconda fase prevede l'istituzione di un dialogo nazionale palestinese sotto il patrocinio egiziano e la formazione di un governo tecnocratico. Infine, la terza fase prevede un cessate il fuoco totale e un accordo sullo scambio di prigionieri, secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano “Al Masry al Youm”. (segue) (Res)