I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Turchia: presidente Erdogan, "Netanyahu si comporta come Hitler" - Il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha dichiarato che "quello che fa il premier israeliano Benjamin Netanyahu non è da meno rispetto a quello che ha fatto Adolf Hitler". È quanto ha affermato Erdogan durante la cerimonia del centesimo anniversario dell’Istituto di ricerca scientifica e tecnologica della Turchia, trasmessa dall’emittente televisiva locale “Trt”, condannando gli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza. "Oggi la Germania continua a pagare il prezzo di Hitler, per questo motivo non alzano la voce", ha aggiunto il leader turco, criticando, inoltre, le università occidentali dove "c'è stata una caccia alle streghe contro coloro che hanno criticato Israele". Erdogan ha dichiarato che "sfortunatamente, non solo le organizzazioni internazionali ma anche prestigiose università occidentali hanno fallito in merito a Gaza. Proprio come avvenne nella Germania nazista 80 anni fa, gli scienziati che osano chiamare 'persecuzione' l'oppressione a Gaza vengono sottoposti a pressioni e minacce". Il presidente si è poi rivolto agli scienziati affermando che "le porte delle università turche sono spalancate per gli scienziati che difendono l'exclave palestinese". (segue) (Res)