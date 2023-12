© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Netanyahu risponde a Erdogan, "nessuna predica dalla Turchia" - Il primo ministro d’Israele, Benjamin Netanyahu, in risposta al commento del presidente della Repubblica turca, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che “Erdogan è l’ultimo che può predicare la moralità”. Lo ha scritto lo stesso primo ministro su X (ex Twitter), in seguito alla dichiarazione del presidente turco in occasione di una cerimonia trasmessa in diretta tv, durante la quale ha affermato che non c'è “nessuna differenza tra ciò che Netanyahu sta facendo a Gaza e ciò che il leader nazista Adolf Hitler ha fatto in Europa". Sul profilo X del primo ministro israeliano si legge: "Proprio Erdogan, che commette un genocidio fra i curdi e che si è aggiudicato il record mondiale di arresti di giornalisti contrari al regime, è l'ultimo che ci può fare prediche''. (segue) (Res)