© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Lavoro e ambasciatore saudita, "rafforzare cooperazione nelle risorse umane" - Il ministro del Lavoro e della riabilitazione libico, Ali al Abed, ha incontrato l'ambasciatore saudita in Libia, Ahmed al Shehri, e ha discusso con lui del rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi nei settori dello sviluppo delle risorse umane e della regolamentazione del mercato del lavoro. Lo ha reso noto lo stesso ministro su Facebook, dove si legge che durante l'incontro è stato concordato di includere la Libia nella piattaforma "Qiwa", per la registrazione dei lavoratori espatriati in Arabia Saudita. L'ambasciatore saudita ha sottolineato l'importanza di rafforzare la cooperazione esistente nei settori dello sviluppo delle risorse umane, beneficiando delle competenze e delle esperienze dei due Paesi per sviluppare il mercato del lavoro e i suoi sistemi. (segue) (Res)