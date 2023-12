I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: ministro Interno Gun, stop copertura dei trafficanti al confine con Tunisia - Il ministro dell' Interno del governo di unità nazionale libico (Gun), Imad Trabelsi, ha invitato i notabili della regione occidentale al confine con la Tunisia a non coprire o proteggere i trafficanti e a coordinarsi con le autorità di sicurezza, la Procura e i sindaci dei comuni di confine. Lo ha reso noto lo stesso ministro in una conferenza stampa dopo la visita a Ras Ijdir, villaggio della Tripolitania al confine con la Tunisia. Trabelsi ha affermato che “il valico di frontiera con la Tunisia è diventato sicuro e funziona in modo professionale dopo la ristrutturazione della sua gestione”, mentre i servizi di sicurezza della Guardia di frontiera stanno lavorando per garantire la sicurezza anche del settore frontaliero Al Assah, vicino alla Tunisia, sotto la supervisione del ministero dell’Interno. (segue) (Res)