I fatti del giorno - Nord Africa (3)

- Tunisia: si allarga lo scandalo Instalingo dopo la denuncia da parte di un blogger - In Tunisia un blogger ha documentato una serie di prove relative alla violazione dei suoi dati personali, all'invio di messaggi e alla diffamazione sua e dei suoi familiari sulle piattaforme social. L'emittente tunisina "Mosaique Fm" ha affermato che la procura del tribunale di primo grado di Sousse ha aperto un'indagine lo scorso agosto contro un gruppo di sospettati nell'ambito dell'inchiesta Instalingo, a seguito di una denuncia presentata dallo stesso blogger di cui non si conosce ancora l'identità. Si tratterebbe di una personalità dei media finita nel mirino della Fratellanza musulmana. La procura ha aperto un'inchiesta per danno alla pubblica sicurezza da parte di un'associazione il cui fine sarebbe stato quello di attaccare e insultare persone e proprietà attraverso i social media. Il caso Instalingo, dal nome della società con sede a Kalaa Kebira, nel governatorato di Sousse, specializzata nella creazione di contenuti e comunicazione digitale, vede coinvolti oltre 41 sospettati, di cui già 14 in arresto cautelare, chiamati a rispondere di diverse accuse: minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alla violenza, attacchi contro il presidente della Repubblica, Kais Saied. Ventisette indagati sarebbero inoltre accusati di riciclaggio di denaro e tre di finanziamento illecito. Secondo fonti giudiziarie sentite da "Nova" due persone coinvolte sarebbero accusate di aver trasferito fondi all'estero senza l'autorizzazione della Banca centrale della Tunisia e altre due di esportazione e importazione senza autorizzazione delle autorità competenti. (segue) (Res)