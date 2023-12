I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: presidente Saied incontra il ministro dell'Industria saudita - Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied ha ricevuto al palazzo di Cartagine il ministro dell'Industria e delle risorse minerarie dell'Arabia Saudita, Bandar al Kharif. Lo ha reso noto un comunicato della presidenza, in cui si legge che l'incontro è stato "l'occasione per riaffermare i legami di fraternità e solidarietà tra Tunisia e Arabia Saudita prima e dopo l'indipendenza". Durante la visita, Saied ha sottolineato la ferma determinazione "a continuare a collaborare con il principe ereditario e il primo ministro per rafforzare ulteriormente e diversificare questi forti legami in vari settori, per il bene dei popoli tunisino e saudita e il loro interesse comune". Secondo la stessa fonte, Saied ha invitato i sauditi a investire nel Paese nordafricano, anche stabilendo rapporti di partenariato in settori promettenti come le energie rinnovabili, la desalinizzazione dell'acqua e la sanità. Al Kharif, da parte sua, ha sottolineato l'importanza della partecipazione saudita nel rafforzamento della cooperazione bilaterale, esprimendo, inoltre, l'intenzione del regno a lanciare nuovi progetti e motivare gli imprenditori e gli investitori a rafforzare la loro presenza in Tunisia, alla luce delle riforme che starebbero ripristinando la fiducia negli investitori stranieri. (segue) (Res)