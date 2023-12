© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mes: Giorgetti, mai detto in Ue che Italia lo avrebbe ratificato - Non ho mai detto in alcuna sede, anche europea “che l’Italia avrebbe ratificato il Mes, ho letto cose assurde”. A dirlo è stato il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, che oggi ha partecipato ai lavori della commissione Bilancio della Camera sulla manovra, attesa domani in Aula. (Rin)