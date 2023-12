© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Malesia: inondazioni in sei Stati del Paese, 27 mila persone evacuate - Le inondazioni che hanno colpito in questi giorni la Malesia hanno provocato l'evacuazione di 27 mila persone in sei Stati del Paese, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Selangor e Sabah. Lo riferisce il giornale online "The Straits Times", sottolineando come gli Stati della costa orientale siano i più colpiti dalle piogge torrenziali degli ultimi giorni, legate alla stagione annuale dei monsoni. Gli Stati dove si sono registrate le conseguenze più gravi sono di gran lunga quelli di Kelantan e Terengganu, sul Mar Cinese Meridionale, cui fa riferimento il 95 per cento degli evacuati. In sei distretti del Terengganu il livello dell'acqua di 13 fiumi ha superato il livello di guardia intorno a mezzogiorno di ieri. Sui social circolano immagini che mostrano strade impercorribili, con auto sommerse nell'acqua. Nel Kelantan, secondo il dipartimento degli Affari sociali, 20.216 persone sono state evacuate e trasferite in 66 centri temporanei di accoglienza (ieri il dato era fermo a 15.145). Nelle aree alluvionate sono stati dispiegati 647 agenti di polizia e 154 volontari, oltre a 35 imbarcazioni, 29 tir e 56 auto a quattro ruote motrici. Il primo ministro Anwar Ibrahim ha annunciato che si recherà domani, 28 dicembre, nello Stato di Kelantan. (segue) (Res)