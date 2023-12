© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: candidato presidente William Lai, "abbraccio mortale" del Kuomintang a Pechino - L’abbraccio “mortale” del Kuomintang (Kmt), principale forza di opposizione a Taiwan, verso il Partito comunista cinese e il principio “una sola Cina” sta “dividendo l’isola”. Lo ha dichiarato il candidato del Partito democratico progressista (Dpp) alla presidenza di Taiwan, William Lai, nel corso di un appello televisivo agli elettori trasmesso in onda oggi, 27 dicembre, in vista delle elezioni del prossimo 13 gennaio. Secondo Lai, una vittoria alle urne del candidato del Kmt, il sindaco di Nuova Taipei Hou Yu-ih, sarebbe “un disastro”. “L’abbraccio mortale del Kuomintang al principio ‘una sola Cina’ non solo ha creato un’identità divisa nel nostro Paese, ma ha anche minato la nostra unità nazionale”, ha spiegato il vicepresidente uscente. Secondo Lai, figure di primo piano del partito come il presidente Eric Chu Li-luan e l’ex presidente Ma Ying-jeou non stanno facendo nulla per placare le mire di Pechino sull’isola. “Prima di tutto, invece di contrastare i comunisti, fanno amicizia con loro. In secondo luogo, sebbene promettano di salvaguardare la Repubblica di Cina, essi si oppongono agli acquisti di armi e boicottano perfino la nostra produzione militare nazionale”, ha aggiunto il candidato alla presidenza utilizzando il nome ufficiale di Taiwan. (segue) (Res)