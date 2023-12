Legge Bilancio: Lucaselli (Fd'I), bene Giorgetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro che dimissioni, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, merita il plauso per chiarezza e, soprattutto, alto senso delle istituzioni. Il titolare del ministero dell'Economia e delle Finanze, a differenza dei suoi predecessori, è venuto in commissione Bilancio all'inizio del dibattito sulla manovra, senza sottrarsi ad alcuna domanda e stoppando l'inutile polemica messa in scena in questi giorni dalla sinistra sul Patto di stabilità e sul Meccanismo europeo di stabilità. Parole chiare, nessun fraintendimento, su entrambi i temi, cari solo a certi ambienti privi di argomenti politici. L'Italia è al riparo dalle tempeste alle quali è stata esposta negli ultimi anni a causa di governi incapaci di programmare. Movimento cinque stelle e Partito democratico se ne facciano una ragione". Lo dichiara Ylenja Lucaselli, capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione Bilancio della Camera. (Rin)