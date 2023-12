Governo: Lupi, Giorgetti garanzia di responsabilità in Italia e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giancarlo Giorgetti "si conferma un ministro di grande spessore, sia politico sia economico, prudente e responsabile perché ha a cuore il bene dell’Italia. Ha lavorato con dedizione e competenza ad una legge di Bilancio che concentra le risorse su famiglie e lavoro, con particolare attenzione ai redditi medio bassi, ha trattato per mesi con l’Europa portando alla fine a casa un migliore Patto di stabilità rispetto al precedente. Un patto tra 27 Paesi è per sua natura un compromesso, che però fissa a chiare lettere che l’obiettivo dell’Europa è la crescita. Le opposizioni che oggi lo criticano, comprendono quali sarebbero state le conseguenze per famiglie e imprese se fosse rimasto in vigore il vecchio patto basato sull’austerity?”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi. (Rin)