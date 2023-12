Superbonus: Nevi (FI), trovare soluzione, edilizia settore strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'edilizia per noi è un settore strategico per il futuro dell'Italia per questo stiamo stimolando a trovare una soluzione per il comparto edilizia sul superbonus su cui non c'è contrarietà degli alleati, ma solo una criticità riguardo la copertura economica". Lo ha detto Raffaele Nevi, vicepresidente vicario del gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia, a "Tagadà", su La7. "Aspettiamo che la Ragioneria verifichi la copertura per il 2024 e vedere l'impatto sui conti pubblici ma la maggioranza è compatta", ha concluso il parlamentare. (Rin)