Veneto: Lanzarin e Zaia, 18 anni dello Iov è successo di squadra

- L'Istituto oncologico del Veneto (Iov) ha compiuto oggi 18 anni. La ricorrenza è stata ricordata oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale ha partecipato l'assessore regionale alla Sanità del Veneto, Manuela Lanzarin. "Questi diciotto anni – ha ricordato Lanzarin - sono stati un periodo di grande e continua programmazione, di investimenti importanti che si sono tradotti continuamente in aumento delle potenzialità, del personale, dei posti letto, delle attrezzature sempre di ultima generazione. Quello che oggi è lo Iov è frutto di un lavoro di squadra. È una grande realtà affermata non solo nel panorama regionale ma anche in quello nazionale come conferma l'attrazione da fuori Veneto. Per la ricerca è riconosciuto tra i dieci istituti di questo tipo in tutta Italia - ha aggiunto -. Penso un ringraziamento debba andare a tutti i professionisti e operatori per il loro lavoro. L'attenzione da parte della Regione verso lo Iov è altissima. Se guardiamo agli investimenti sono stati sempre elevati; gli ultimi in ordine di tempo sono stati i quattro bunker per la radioterapia di cui due attivi a Castelfranco Veneto, per complessivi 30 milioni di euro, e uno a Schiavonia. Investimenti importanti hanno riguardato recentemente anche la Radioterapia pediatrica. Ma va sottolineato anche come sia sempre in aumento anche il fattore della ricerca con assunzioni che hanno accresciuto la dotazione di personale in questo ambito oltre a quello impiegato in tutti gli altri. Questo con grande sforzo, quando il personale è possibile reperirlo a fronte delle difficoltà oggettive che ci sono", ha spiegato l'assessore. (segue) (Rev)