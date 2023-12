Veneto: Lanzarin e Zaia, 18 anni dello Iov è successo di squadra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi fa piacere sottolineare – ha concluso Lanzarin – come le destinazioni del 5x1000, che nell'ultimo anno hanno superato i 3 milioni di euro, e le donazioni mettono in risalto come lo Iov sia considerato dai cittadini un istituto su cui contare ma anche sui cui investire". Anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha voluto spendere qualche parola per questa importante ricorrenza: "Ha compiuto diciott'anni, è diventato maggiorenne – ha detto in un messaggio di saluto -. Ma fin dalla nascita ha dimostrato di camminare sapientemente sulle sue gambe e bruciare progressivamente le tappe verso quell'eccellenza su cui i veneti sanno di poter contare. Lo dicono i numeri dell'anno che sta per concludersi con 9.300 pazienti in trattamento, circa 9 mila ricoveri, più di 800 mila prestazioni specialistiche. Nel 2005, il 22 dicembre, una legge regionale ne siglava la nascita, oggi. Sono passati anni di grandi investimenti sia nell'edilizia nelle varie sedi, sia in tecnologia come nel personale e nell'umanizzazione. Quella che è stata una sfida per garantire ai veneti un riferimento a 360 gradi, valido e di altissimo livello nel campo delle neoplasie è una realtà. Possiamo veramente affermare che lo Iov è indiscutibilmente diventato grande", ha concluso Zaia. (Rev)