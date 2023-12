Legge Bilancio: Fenu (M5s), da Meloni e Giorgetti overdose mortale austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al ministro Giorgetti, "che in audizione sulla legge di Bilancio parla di Lsd o allucinazioni psichedeliche a proposito della fase di sospensione del Patto di stabilità e delle conseguenti misure espansive, vorremmo dire che la sua alternativa è imporre al Paese un'overdose mortale di austerità, stagnazione e investimenti zero. Oggi il ministro ha confermato un dato che tutti avevano capito, è cioè che il nuovo Patto di stabilità è un compromesso al ribasso, che rischia di essere prociclico, che ha troppe clausole fatte inserire da ogni Paese. Insomma, il contrario di ciò di cui avrebbe bisogno l'Italia. Al nostro Paese rimarranno solo manovre lacrime e sangue, come le due sin qui approvate dalla Meloni, e una correzione annua dei conti pubblici di circa 12 miliardi, come stimato dall'Istituto Bruegel. Che bel sovranismo. Gli italiani sono stati riempiti di balle dai Fratelli di Berlino di Giorgia Meloni e da tutto il Centrodestra". Lo comunica, in una nota, Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze della Camera. (Com)