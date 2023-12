Mes: Calenda, Giorgetti si dimetta, non gode più di fiducia maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, dopo aver detto "il Mes era positivo per l'Italia da un punto di vista economico e finanziario" e averlo visto bocciare in aula senza colpo ferire, su iniziativa del suo partito, dovrebbe dimettersi. Lo scrive sui social il leader di Azione, Carlo Calenda. “È chiaro che il ministro non gode più della fiducia della sua maggioranza e dunque non può godere di quella dei suoi interlocutori internazionali. Per un paese fortemente indebitato la fiducia e l'accountability sono valori che non posso venir meno. Per molto meno nella storia repubblicana ministri hanno compiuto questo atto anche a tutela della propria dignità personale”, aggiunge. (Rin)