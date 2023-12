Speciale scuola: Fvg punta sulle famiglie, 65 milioni di investimenti contro denatalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrastare la denatalità e favorire le politiche della famiglia. È l’obiettivo dichiarato per il 2024 dalla giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, che con la legge di stabilità appena approvata ha varato un pacchetto di misure da 65 milioni di euro a favore delle famiglie: dall’aumento delle sezioni primavera (1,4 milioni di euro) all’abbattimento delle rette per gli asili nido (24 milioni), dal trasporto pubblico scolastico (10 milioni) alle doti famiglia e scuola, per le quali viene innalzato il limite Isee a 35 mila euro. (Frt)