Energia: Libia, riavviato quarto pozzo di El Feel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mellitah Oil & Gas, società operativa compartecipata paritariamente dall’italiana Eni e dalla libica National Oil Corporation (Noc), ha annunciato di aver rimesso in funzione il quarto pozzo nel giacimento petrolifero di El Feel nel sud-ovest della Libia. Lo ha annunciato la National Oil Corporation libica in un comunicato su Facebook, in cui precisa che attualmente il pozzo ha una capacità produttiva di 3.500 barili di petrolio al giorno. (Lit)