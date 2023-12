Rifiuti: Diaco-Di Russo (M5s), Gualtieri dia segnale forte, ritiri progetti su impianti e trasferenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su Malagrotta l'amministrazione capitolina "deve dare un segnale forte. Quest'ultimo incendio ha reso ancora una volta evidente che quel territorio ha già dato tutto ciò che era lecito chiedere, e anche di più. Ora basta: Gualtieri ritiri subito i progetti sugli impianti di trattamento del multimateriale e su qualsiasi altro tipo di trasferenza in questo sito. In queste ore in cui siamo vicini al Comitato Valle Galeria Libera e ai Vigili del Fuoco, che stanno affrontando il problema in prima persona, siamo sempre più convinti che Malagrotta e la Valle Galeria debbano essere risanate. Incidenti del genere non devono accadere mai più". Così in una nota congiunta il consigliere capitolino Daniele Diaco e il capogruppo in Municipio XII del M5s Lorenzo Di Russo. (Com)