Napoli: Saiello (m5s), interrogazione a giunta regionale su bimba di tre mesi morta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Più volte in questi mesi abbiamo sollecitato la giunta ad agire rispetto a pronto soccorso ancora chiusi o in condizioni critiche, come il Melorio di Santa Maria Capua Vetere o il Santa Maria della Pietà di Nola. Non si può continuare a negare il sacrosanto diritto all’assistenza sanitaria ai cittadini della nostra regione, non è tollerabile”.Il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Gennaro Saiello ha presentato una interrogazione alla giunta regionale campania sulla morte della bimba di tre mesi dopo essere stata respinta dall'ospedale di Boscotrecase perché il pronto soccorso è chiuso da tre anni. Quanto accaduto "è una tragedia immane che chiama in causa lo stato in cui versa la sanità nella nostra regione. Una disgrazia annunciata se consideriamo che dall'avvento della pandemia il pronto soccorso non è mai tornato in funzione, nonostante gli annunci, lasciando un territorio così vasto senza un presidio di emergenza-urgenza", ha dichiarato Saiello. "L'amministrazione regionale deve spiegare perché quel pronto soccorso era chiuso e cosa intende fare perché eventi drammatici come questo non si ripetano”, ha aggiunto il consigliere grillino. “Più volte in questi mesi abbiamo sollecitato la giunta ad agire rispetto a pronto soccorso ancora chiusi o in condizioni critiche, come il Melorio di Santa Maria Capua Vetere o il Santa Maria della Pietà di Nola. Non si può continuare a negare il sacrosanto diritto all’assistenza sanitaria ai cittadini della nostra regione, non è tollerabile”, ha concluso.(Ren)