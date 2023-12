Roma: allagato padiglione dell'ospedale San Camillo-Forlanini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle 9:30 circa "si è verificato un allagamento al quinto piano del padiglione Antonini dell'ospedale San Camillo di Roma, a causa di un guasto a un bocchettone dell'impianto antincendio". Lo si legge in una nota della azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. L'acqua ha allagato il piano ed è scesa ai piani sottostanti attraverso i vani ascensori e le scale. Sono stati immediatamente allertati i Vigili del Fuoco e le squadre di emergenza dell'ospedale sono prontamente intervenute. Tutti i pazienti presenti nel padiglione – nel quale si trovano solo ambulatori e nessuna stanza di degenza - sono stati evacuati in sicurezza. "Dalle verifiche - si legge - non risultano danni strutturali: il IV e V piano del padiglione Antonini rimarranno interdetti al pubblico fino a completa asciugatura degli spazi, mentre il resto del padiglione è agibile. L'allarme è cessato alle 11:30, con il minimo impatto sui servizi ambulatoriali". (Com)