Mobilità: Città metropolitana Roma, 119 milioni per rinnovo del parco autobus della Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'approvazione in Consiglio Metropolitano di questa mattina "destiniamo al Comune di Roma un finanziamento di 119 milioni di euro per l'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture di supporto". Lo si legge in una nota di Manuela Chioccia, Consigliera delegata della Città metropolitana di Roma. "Si tratta di risorse approvate con Dpcm 17/4/19, per il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile che come Città Metropolitana di Roma Capitale finanziamo al Comune di Roma. Le risorse in questione verranno suddivise in tre quinquenni e serviranno appunto per rinnovare il parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale della Capitale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative".(Com)