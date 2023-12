Ucraina: Consiglio sicurezza, nel 2024 dovremo prendere decisioni importanti per il fronte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ucraina, il 2024 sarà un anno di decisioni importanti che riguarderanno principalmente il fronte. E' quanto ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza dell'Ucraina, Oleksij Danilov, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbc". Secondo quanto ha affermato Danilov, il prossimo anno "non sarà facile". "Vorrei davvero che questo fosse l'anno della nostra vittoria, la nostra vittoria comune con i nostri partner sul nemico", ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale. Inoltre, Danilov ha sottolineato che la Russia e il suo presidente, Vladimir Putin, "non sono pronti ai negoziati di pace", e la leadership di Mosca si dichiara disponibile a trattare "solo per diminuire il sostegno" all'Ucraina. "I negoziati proposti dalla Federazione Russa sono piuttosto semplici: la nostra resa. Non possiamo permetterci di arrenderci a un Paese che ha iniziato a distruggerci il 24 febbraio. E continueremo ad andare verso la vittoria", ha affermato il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino. (Kiu)