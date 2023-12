Lazio: Forza Italia e Noi moderati lanciano intergruppo, più peso a proposta popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce oggi il nuovo intergruppo di Forza Italia e Noi moderati alla regione Lazio. Una federazione, la prima del suo genere fra i due partiti, che intende rafforzare la proposta popolare anche in Italia e non solo a livello comunitario. A presentare il nuovo raggruppamento sono stati oggi alla Camera dei deputati il segretario di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ed il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi. Un’iniziativa “importante” che, per il ministro Tajani, “ci consente di consolidare l’anima popolare nella maggioranza alla regione Lazio”. Forza Italia ritiene che “ci siano grandi spazi politici per questa area, perché non esiste più un centro del centro sinistra. Ci sono tantissimi elettori delusi”, ha chiarito Tajani, sottolineando come questo nuovo intergruppo rappresenti “una novità politica rilevante, lavoreremo bene e meglio insieme”. Anche perché “recenti fatti politici dimostrino la necessità di rafforzare la forza popolare, l'asse popolare è fondamentale in Europea”, ha aggiunto Tajani, delineando un futuro roseo per il partito: “Ci saranno nuovi ingressi in Forza Italia, a livello parlamentare nazionale ed europeo”. Dunque “continua la nostra crescita, nei sondaggi e nelle adesioni. Godiamo di ottima salute”. Dal canto suo, Lupi ha assicurato che “Noi moderati” sarà presente “con il proprio simbolo e le proprie liste sia alle prossime elezioni regionali che a quelle europee. Ma il lavoro in comune con Forza Italia è quello di rafforzare la proposta popolare, anche in Italia”. Per questo “lavoreremo insieme e l’obiettivo è dare più peso, anche nella coalizione di governo, alla proposta dei moderati e dei popolari”, ha rimarcato Lupi, ricordando “un pezzo di storia comune e soprattutto un metodo di lavoro: partiamo da una federazione in una Regione importante, a guida centrodestra. Questa collaborazione non farà sciogliere i due gruppi ma darà peso alle proposte comuni”. (Rin)