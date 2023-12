India: Rahul Gandhi a gennaio protagonista di una nuova marcia da Manipur a Mumbai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell’opposizione in India, Rahul Gandhi, sarà protagonista a gennaio di una nuova marcia che taglierà per larghezza l’intero Paese, dallo Stato del Manipur, teatro lo scorso anno di violenze inter-etniche, alla città di Mumbai. Lo ha annunciato oggi uno dei dirigenti del Partito del congresso, K.C. Venugopal, spiegando che a partire dal 14 gennaio prossimo Gandhi percorrerà 6.200 chilometri in tre mesi, in gran parte in pullman, attraversando 14 Stati in vista delle elezioni nazionali, in programma nell’estate del 2024. La “Marcia dell’India giusta” (Bharat Nyaya Yatra) si concluderà il 20 marzo prossimo e l’obiettivo del partito è di coinvolgere “giovani, donne ed emarginati”. Un altro dirigente del Congresso, Jairam Ramesh, ha precisato che l’iniziativa si concentrerà sui temi della giustizia economica, sociale e politica. Gandhi sarà in Manipur, Nagaland, Assam, Meghalaya, Bengala occidentale, Bihar, Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat e Maharashtra. (segue) (Inn)