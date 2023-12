Usa: la Corte suprema del Michigan si pronuncia a favore di Trump, potrà partecipare a primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrà partecipare alle primarie del Partito repubblicano nel Michigan. Lo ha stabilito la Corte suprema di quello Stato, considerato centrale per gli equilibri politici nazionali e per l'esito delle elezioni presidenziali che si terranno nel novembre del prossimo anno. Il massimo tribunale statale ha confermato la precedente decisione della corte d'appello, dopo che invece lo scorso 19 dicembre la Corte suprema del Colorado aveva decretato la squalifica di Trump dalle primarie repubblicane nello Stato in ragione del ruolo avuto dall'ex presidente nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. Sulla questione gli osservatori statunitensi ritengono si pronuncerà anche la Corte suprema federale. Al momento sono oltre 30 gli Stati nei quali è stata sollevata la questione dell'eleggibilità di Trump, ma in molti di essi i giudici hanno già respinto ogni istanza. Nel Michigan le primarie per le elezioni presidenziali sono in programma il prossimo 27 febbraio, ma il 13 gennaio scade il termine ultimo per l'invio delle schede ai militari e agli elettori all'estero. (Was)