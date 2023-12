Torino: Confesercenti, per il weekend di Capodanno stanze occupate al 96 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il weekend di Capodanno si preannuncia quasi da sold out per le camere d'albergo a Torino. Dai dati diffusi da Confesercenti il tasso di occupazione delle stanze è al 96 per cento, anche grazie al match calcistico Juve-Roma che si svolgerà sabato. In crescita anche le prenotazioni dei Cenoni rispetto al 2022. “Si tratta – ha affermato Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti – della migliore conclusione di un anno che ha visto spesso numeri da tutto esaurito nei nostri alberghi: un trend in crescita che ha fatto bene alle strutture direttamente coinvolte, ma anche a tutte le altre attività dell’accoglienza, della somministrazione e del commercio. In un momento di crisi dei consumi non è un risultato da poco. Lavoriamo tutti, imprese e amministrazioni pubbliche, affinché la vocazione turistica del nostro territorio si consolidi e cresca ancora", ha concluso. (Rpi)