Lombardia: enti di istruzione e formazione pronti alla Riforma “Valditara”

- L'associazione degli Enti di istruzione e formazione professionale AEF Lombardia si prepara ad accogliere le iscrizioni degli studenti di primo anno, che potranno sperimentare già dal 2024-25 la cosiddetta "Riforma Valditara". Il percorso nella IeFP Lombarda è da sempre un punto di riferimento per qualità e capacità. Da tempo le attività formative, portano al diploma in 4 anni coinvolgendo il mondo del lavoro e integrandolo con una didattica innovativa ed efficace anche nella trasmissione di conoscenze culturali. Il nostro sistema è quindi naturalmente predisposto e in grado di sperimentare quello che ora potranno fare anche gli Istituti tecnici e professionali: l'accesso diretto ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS Academy di 2 anni) dopo il diploma di quarto anno e la possibilità di accedere direttamente agli esami di conclusione di secondo ciclo (l'esame di maturità) valido per accedere all'eventuale percorso universitario successivo. Il Decreto Ministeriale del 7.12.2023 che anticipa il Disegno di Legge S.924 recentemente approvato in Commissione Cultura al Senato anche con gli emendamenti proposti da AEF, viene immediatamente recepito da Regione Lombardia – prima in Italia - che con una propria delibera dà l'avvio alla sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali. Questa sperimentazione si pone come un rafforzamento in chiave europea della qualità della formazione tecnico e professionale, che offre ai suoi studenti una solida preparazione culturale, un sempre più stretto collegamento col mondo delle imprese e la modularità dei percorsi formativi. (segue) (Com)