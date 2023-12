Lombardia: enti di istruzione e formazione pronti alla Riforma “Valditara” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo onorati di essere stati coinvolti nella riflessione sulla sperimentazione della filiera tecnologica e professionale, dice Diego Montrone, Presidente di AEF Lombardia e dell'Ente di formazione Galdus di Milano, la nostra profonda esperienza sul campo ci ha permesso di aiutare a delineare un quadro normativo che fosse di aiuto ai nostri giovani e potesse contribuire a dare evidenza del grande livello e dell'alta qualità della proposta formativa che in Lombardia coinvolge quasi 70.000 giovani ogni anno e che crediamo possa ulteriormente affascinare altri giovani nel tempo. Le iscrizioni per la prosecuzione degli studi dopo la conclusione del primo ciclo (terza media) si dovranno effettuare dal 18 gennaio al 10 febbraio 2024. Già dai prossimi giorni gli enti della IeFP Lombarda saranno in grado di offrire questa opportunità al fine di proporre ad ogni giovane – come già avviene – un percorso personalizzato virtuoso ed efficace che si arricchirà anche delle opportunità che questa sperimentazione e questa riforma propongono (prosecuzione negli ITS ed esame di maturità al quarto anno)"."Questa filiera – dice l'Assessore alla formazione e lavoro di Regione Lombardia Simona Tironi - rappresenterà il fulcro della strategia regionale di messa a terra degli interventi e di implementazione della riforma. Affronteremo questa nuova sfida con un approccio proattivo e di cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nell'attuazione, a partire dalla fase di avvio della sperimentazione". (Com)