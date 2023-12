Medio Oriente: re Giordania e presidente Egitto si oppongono allo sfollamento dei palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re di Giordania, Abdullah II, e il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, hanno ribadito il loro categorico rifiuto "di qualsiasi tentativo di liquidare la causa palestinese e di sfollare forzatamente i palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza". Durante il loro incontro al Cairo, il re ha sottolineato "il fermo sostegno della Giordania alla posizione dell'Egitto contro qualsiasi tentativo di sfollare la popolazione di Gaza". Le parti hanno sottolineato "la necessità che il mondo intero faccia pressione per un immediato cessate il fuoco a Gaza e per l'ingresso di aiuti umanitari sufficienti e continui, al fine di alleviare la tragica situazione e le sofferenze della popolazione della Striscia". I due leader hanno affermato inoltre che "la comunità internazionale ha la grande responsabilità politica e morale di attuare le decisioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, in modo da preservare la credibilità del sistema internazionale". Abdullah II e Al Sisi hanno evidenziato l'importanza di "opporsi a qualsiasi tentativo di rioccupare parti di Gaza, di stabilirvi zone cuscinetto o di separarla dalla Cisgiordania", mettendo in guardia contro "le ripercussioni del proseguimento della guerra” e di un eventuale allargamento del conflitto. Il re ha affermato che "la continua espansione delle operazioni israeliane nel sud di Gaza avrà ripercussioni umanitarie e di sicurezza catastrofiche” e ha avvertito che "un'ulteriore escalation in Cisgiordania e a Gerusalemme” rappresenta un pericolo. Le parti hanno inoltre ribadito lo “stretto coordinamento tra la Giordania e l'Egitto su questioni di interesse comune, in modo da servire gli interessi di entrambi i Paesi (…) e in particolare la questione palestinese". Infine, i leader hanno sottolineato la necessità di operare "per raggiungere una pace giusta, basata sulla soluzione dei due Stati e sulla creazione di uno Stato palestinese indipendente sul modello del 4 giugno 1967, con Gerusalemme Est come capitale e in conformità con le risoluzioni internazionali". (Lib)