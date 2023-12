Legge Bilancio: Donno (M5s), non va incontro a esigenze Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte "ai tanti segnali di insofferenza sul piano economico e sociale, questo governo sta portando avanti una manovra che di fatto non va incontro alle esigenze di un Paese che ha bisogno di aiuto e di crescere". Lo scrive in una nota il deputato M5s in commissione Bilancio, Leonardo Donno, intervenuto oggi durante l'audizione del ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti. "L'esecutivo non tiene conto dei tanti campanelli d'allarme riportati in tutti questi mesi, dati in cui emerge sempre il segno 'meno'. Per citarne solo alcuni: sul Pil, dal +8,3 per cento del 2021 e dal +3,7 per cento del 2022 si passa al +0,7 per cento per il 2023 e a un altrettanto +0,7 per cento nel 2024. E ancora, un crollo della crescita degli investimenti: dal +20 per cento del 2021 e dal +10 per cento del 2022 si passa al +0,6 per cento del 2023 e al +0,6 per cento del 2024. La spesa delle famiglie è passata dal +5,3 per cento del 2021 e dal +5 per cento del 2022 al +1,4 per cento nel 2023 e al +1 per cento del 2024. Senza contare inoltre anche il passo indietro del governo sulla tassazione degli extraprofitti delle banche che ricade chiaramente su imprese e cittadini. La maggioranza sta ignorando tutti questi segnali e sta sbattendo la porta in faccia agli italiani. Siamo di fronte a un esecutivo che trova i soldi per il Ponte sullo Stretto ma non per le altre emergenze. Un centrodestra senza alcun peso anche sul piano internazionale, pronto solo a tutelare i poteri forti", aggiunge Donno. (segue) (Com)