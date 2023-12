Legge Bilancio: Donno (M5s), non va incontro a esigenze Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Giorgetti "ha detto che i dossier del Patto di stabilità e Mes erano legati - prosegue il deputato -. Ho chiesto quindi al ministro se, considerato che il governo ha portato in aula il Ddl di ratifica dicendo 'no', non crede che questa sia la conferma del fallimento della trattativa, della totale penalizzazione che questo Patto di stabilità porta all'Italia, e che il centrodestra ha provato ad annacquare con il 'no' al Mes. E ancora, il ministro non crede che il dimezzamento delle previsioni di crescita da parte di Banca d'Italia getti le premesse per un aumento del debito pubblico? Senza crescita questa stabilizzazione rischia di aprire la strada a un aumento del debito. Non pensa che questo vada contro una manovra seria e responsabile che ha sempre descritto? E ancora, se è destinato ad aumentare il debito pubblico in rapporto al Pil proprio perché la previsione di crescita del Pil è dimezzata o nettamente inferiore rispetto alla stima velleitaria del governo, mi chiedo se il nostro Paese sta andando verso una manovra correttiva", conclude Donno. (Com)