Musica: Pollice (Cidim), su Rai 5 concerto "Young musicians european orchestra" diretta da Paolo Olmi

- Domani, giovedì 28 dicembre alle ore 17:35 Rai 5 (Canale 23) trasmette dalla Basilica dei Santi Carlo e Ambrogio in Roma un concerto della Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi impegnata in una delle pagine più conosciute e amate del repertorio Beethoveniano: la Sinfonia n.3 “ Eroica “. “La manifestazione trasmessa su Rai 5 è stata organizzata dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica, da Emilia Romagna Concerti e dall’Aiam lo scorso 12 novembre in occasione della Giornata del Ricordo dei Caduti Militari e Civili nelle missioni internazionali per la pace e nella ricorrenza del XX Anniversario della strage di Nassiriya. L’evento ha avuto il patrocinio del Ministero della Difesa e il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo. Il concerto viene aperto dalla Banda dell‘Esercito diretta dal Maestro Filippo Cangiamila e dalla Banda dei Carabinieri diretta dal Maestro Massimo Martinelli”, spiega il Vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice che nuovamente ringrazia per l’ospitalità l’Arciconfraternita dei Lombardi e il suo primicerio Mons. Giulio Sembeni. Al primo posto tra i complessi giovanili italiani, molto conosciuta per le sue frequenti tournée all’ estero, la Ymeo è composta da giovanissimi musicisti provenienti da tutto il mondo ed è oggi una consolidata realtà produttiva. (Com)