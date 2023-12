Torino: Federalberghi, nel 2023 occupazione media camere al 70 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'occupazione media delle camere d'albergo a Torino nel 2023 è stata al 70 per cento, mentre a novembre si è raggiunto il picco dell'85 per cento. Lo ha reso noto Federalberghi Torino. "I dati confermano le aspettative e le previsioni di inizio anno con un 2023 che supera il 2022 riallineando la curva di crescita al 2019 e, soprattutto, diventando il nuovo parametro di riferimento per i prossimi anni – ha affermato Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino –Le nostre destinazioni hanno saputo rialzarsi dalla pandemia nel modo migliore e in fretta grazie al lavoro sinergico di tutti, soprattutto del Comune e della Regione Piemonte, della Camera di commercio di Torino e degli enti locali di promozione del territorio, ospitando grandi eventi e migliorando l’attrattività della destinazione. (segue) (Rpi)