Fvg: assessore Formazione, 345 mila euro per tirocini extracurriculari all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato l'avviso pubblico per l'accesso al sostegno ai tirocini extracurriculari all'estero nel 2024, per complessivi 345 mila euro. “È una misura di successo che intendiamo continuare a promuovere anche alla luce dei risultati conseguiti negli anni”, ha spiegato l’assessore alla Formazione, Alessia Rosolen. Nel dettaglio, tra il 2017 e il 2023 sono stati finanziati 336 percorsi in 26 dei 30 Paesi aderenti alla rete Eures. Le aziende ospitanti, tra cui alcune sedi estere di imprese private italiane, imprese private con sede legale all'estero e istituzioni pubbliche e comunitarie, sono per il 95 per cento piccole e medie imprese. Nel 2023 l'età media dei partecipanti si è attestata attorno ai 28 anni, con un’equa partecipazione di uomini e donne, nel 90 per cento dei casi in possesso di un titolo di laurea. La durata media del tirocinio è di cinque mesi. Per il 2024 la domanda, corredata dalla convenzione di tirocinio e dal programma individuale di tirocinio, può essere presentata dalle 10 dell’8 febbraio fino alle 23:59 del 31 ottobre, su piattaforma telematica tramite Spid. (Frt)