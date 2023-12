Spagna: popolari criticano sconto generalizzato sui trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice segretario all'Economia del Partito popolare (Pp) spagnolo, Juan Bravo, ha criticato l'estensione dei sussidi per il trasporto pubblico inclusi nel decreto anti-crisi del governo a tutta la popolazione senza introdurre alcuna distinzione in base al reddito. "Da quello che sappiamo, sembra che coloro che guadagnano di più pagheranno meno per i trasporti e chi ha meno pagherà di più per l'elettricità", ha affermato Bravo in un messaggio su X. A questo proposito, l'esponente popolare ha ricordato che ieri ha chiesto una riunione con le ministre della Transizione ecologica, Teresa Ribera, e delle Finanze, Maria Jesus Montero, per concordare le misure fiscali ed energetiche da includere in questo nuovo decreto omnibus, ma dall'esecutivo "non hanno ritenuto necessario" questo incontro. Bravo ha evidenziato che l'Iva sull'energia raddoppierà, mentre il treno sarà gratuito "anche per i ricchi". "Non condividiamo questo modello", ha ribadito il vicesegretario conservatore. (Spm)