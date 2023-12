Regno Unito: ministro Finanze Hunt, bilancio di primavera si terrà il 6 marzo 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Jeremy Hunt, ha annunciato che il bilancio di primavera 2024 si terrà il prossimo 6 marzo. Hunt ha inoltre incaricato l'Ufficio per la responsabilità di bilancio di preparare una previsione economica e fiscale da pubblicare insieme al bilancio di primavera. L'evento è visto da Downing Street come un momento cruciale nel periodo precedente alle elezioni generali previste per il prossimo anno, con tagli fiscali ampiamente previsti. (Rel)